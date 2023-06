Inter, Skriniar parla già da ex: le sue parole dal ritiro della nazionale sull’addio ai nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/06/2023

Inter, Milan Skriniar parla da ex giocatore nerazzurro. Dal ritiro della Slovacchia, arrivano le prime parole del quasi ex giocatore nerazzurro, Milan Skriniar. Il difensore, infatti, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la società nerazzurra e ha voluto abbracciare il progetto del Paris Saint-Germain.

Dell’addio ai nerazzurri e del suo infortunio, da cui sta ancora recuperando, ha parlato il giocatore. Ecco le sue parole riportate da Calciomercato.com.

Sul suo infortunio: “Ora posso dire che sto completamente bene. Ho avuto un infortunio e mi sono operato, l’unica cosa di cui mi pento è di non averlo fatto prima. Ora riesco ad allenarmi bene. Mi sono operato a Bordeaux e appena mi sono svegliato sentito un formicolio nella gamba. Perché avevo un disco spostato e non riuscivo a sentire la mia gamba, il mio muscolo della coscia è diminuito di 5 cm. Dopo l’operazione mi sono sentito benissimo. Cinque settimane dopo mi stavo già allenando. I medici francesi hanno fatto un ottimo lavoro”.

Sull’errore commesso con il suo infortunio: “Nel match contro il Porto, ho giocato con una sola gamba. Era impossibile andare avanti. Sentivo che l’infortunio fosse più grave. È passato molto tempo, non sono mai stato infortunato così a lungo. Ho provato a recuperare il tanto tempo con l’allenamento. Se l’allenatore vuole, sono pronto ad aiutare la squadra. Mi sono allenato con l’Inter nelle ultime tre settimane, quindi sono pronto. La partita è un’altra cosa, ma mi sono sentito benissimo in allenamento. Sono pronto e determinato. Se necessario posso giocare 90 o anche solo 10′, lo farò con piacere. Con l’Islanda sarà una battaglia e siamo pronti”.

Sull’addio all’Inter: “E’ stato un addio triste, quella sconfitta ci disturberà per molto tempo. Eravamo vicini al trofeo, abbiamo fatto un’ottima prestazione e meritavamo di più. Sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto”.