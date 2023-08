Inter, Pavard in nerazzurro è ancora possibile? Cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/08/2023

Inter pronta a tutto per il difensore. Benjamin Pavard, il difensore del Bayern Monaco, sembra essere deciso a lasciare il club bavarese per approdare nell’ambito del calcio italiano, nello specifico nel contesto nerazzurro di Milano. La sua volontà di un trasferimento è evidente e potrebbe rappresentare una sfida per il Bayern, che dovrà gestire con cautela le risorse disponibili, poiché la partenza di Pavard lascerebbe un vuoto nella difesa.

Diverse circostanze sembrano suggerire che il giocatore sia attratto dall’Inter. Innanzitutto, ha seguito la pagina ufficiale del club milanese sui social media, un indizio che ha sollevato interrogativi tra i fan. Inoltre, l’interesse di Pavard per la cessione sembra persistere, segnalando il suo desiderio di un nuovo percorso professionale.

Inter, novità sul futuro di Pavard: le ultimissime

La trattativa tra i due club è stata oggetto di attenzione da parte dei media e, secondo quanto riferito da Sky Sport, c’è un dettaglio di retroscena che potrebbe complicare l’affare. Il Bayern Monaco avrebbe fissato il 18 agosto come termine per eventuali offerte da parte dell’Inter. Nonostante questa data sia passata, la trattativa non sembra ancora essere conclusa, aprendo la possibilità a sorprese dell’ultimo minuto.

Va ricordato che il Bayern non sembra disposto a scendere al di sotto dei 30 milioni di euro per la cessione di Pavard, considerando che il difensore francese, già campione del mondo, rappresenta un’importante risorsa. L’evoluzione di questa trattativa sarà di interesse per gli appassionati di calcio, che aspettano di vedere se il desiderio di Pavard di giocare per l’Inter si concretizzerà o meno.