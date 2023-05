Inter, Onana suona la carica: parola da leader del portiere. E sulla sfida d’andata…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2023

Inter, Onana parla prima della partita. Ancora pochi istanti e poi sarà derby di ritorno. L’attesa si fa sentire sempre più e le squadre si preparano per entrare in campo e darsi battaglia. Intanto, dal lato nerazzurro, Andrè Onana ha parlato della sfida ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le parole di Onana: “Sto bene, sono tranquillo e sono concentrato. Conosciamo l’importanza della partita. Ogni giocatore si allena per giocare questo tipo di gara. Ci siamo allenati per questo. La chiave tattica della partita? Essere noi stessi, abbiamo giocato tante volte contro di loro. Abbiamo giocato a Riad, abbiamo fatto una bella gara. Ci siamo preparati molto bene. Risultato dell’andata? Non c’è nessun vantaggio. La partita è molto difficile, è molto importante per noi vincere questa partita. L’andata non conta”.