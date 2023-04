Inter, nostalgia canaglia: l’ex nerazzurro vuole tornare a Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 15/04/2023

Inter pronta a riabbracciare un ex nerazzurro? Negli ultimi anni, molti ex giocatori dell’Inter, in particolare quelli che hanno fatto parte della squadra campione d’Italia nella stagione 2020/2021, hanno espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurra.

L’ultimo in ordine di tempo a farlo è stato Romelu Lukaku, che ha deciso di lasciare il Chelsea per tornare all’Inter. Adesso però un altro grande ex interista vorrebbe tornare a Milano.

Inter, Perisic vuole tornare a Milano: le ultimissime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un altro giocatore che potrebbe seguire le orme del belga è Ivan Perisic. Il croato, infatti, non è soddisfatto della sua nuova avventura al Tottenham, dove ha perso la centralità che invece aveva nel gioco di Inzaghi quando giocava all’Inter. L’addio di Antonio Conte spinge Perisic lontano da Londra e il suo obiettivo sembra essere il ritorno all’Inter. Il numero 14 potrebbe prendere il posto di Robin Gosens, che sembra lontano dal suo periodo migliore all’Atalanta e ha ricevuto l’interesse di alcuni club tedeschi.

L’unico freno alla trattativa potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio di Perisic al Tottenham, che è pari a sei milioni di euro. Tuttavia, la società nerazzurra sembra essere disponibile al rientro del giocatore, a patto che tale cifra venga abbassata e divisa in un biennale. Se Perisic accetterà questo compromesso, potrebbe presto essere di nuovo un giocatore dell’Inter e contribuire a riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo (qui le ultime di mercato).