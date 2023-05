Inter, Mkhitaryan man of the match: l’armeno parla dell’obiettivo della squadra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/05/2023

Inter, Mkhitaryan parla della partita. Migliore in campo per la squadra nerazzurra, Henrick Mkhitaryan, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha voluto analizzare le sensazioni della gara e l’obiettivo della squadra soprattutto in vista della partita di ritorno.

Le parole di Mkhitaryan: “Già dopo Benfica avevamo grande voglia di vincere questa partita. Nel secondo tempo abbiamo gestito, un grande merito ai miei compagni che hanno fatto un grande lavoro. Non è ancora finita, la settimana prossima giocheremo in casa e ci aspetta una grande battaglia. Qualche gol in più? Sarebbe stato bello qualche gol in più, le occasioni le abbiamo avute. speriamo di segnare alla prossima partita. Non dobbiamo pensare alla finale, dobbiamo essere concentrati sulla prossima. Man of the match? Merito dei miei compagni”.