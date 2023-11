Inter, Marotta parla prima del Frosinone: le parole sulla favorita scudetto. E sul rinnovo di Lautaro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/11/2023

Inter, Marotta parla prima del Frosinone. Manca pochissimo all’inizio della partita contro la squadra ciociara che chiuderà la giornata di Serie A. Intanto, prima del match, ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato della partita e anche di altri temi. Ecco le parole di Marotta.

Sulla condizione dei nerazzurri: “Sicuramente sta crescendo. Rispetto agli anni scorsi ha acquisito una mentalità forte, riesce ora a gestire partite con una fiducia frutto dell’esperienza nata dal fare diversi tornei nelle varie stagioni”.

Sui meriti della dirigenza sui risultati: “Il compito del management è supportare la parte tecnica nel loro lavoro. Senza concedere alibi e facendo sì che valorizzino le loro capacità. Loro lo stanno facendo nel migliore dei modi, stiamo facendo una sorta di protezione ad un lavoro che nel corso degli anni è migliorato ed è diventato vincente”.

Sulla prossima sfida alla Juventus: “Il fatto che anche lì ci sia una continuità tecnica. Il Napoli è in difficoltà ma il cambio tecnico può rappresentare un problema. La Juve per me è favorita perché può pianificare meglio la settimana, ma questo per noi deve essere non un alibi ma uno stimolo per creare un campionato avvincente fino alla fine”.

Su cosa gli piace di più di quest’Inter: “Il fatto che per ottenere la vittoria bisogna soffrire. I ragazzi sanno che nulla ci viene regalato, ci sono partite che porti a casa con grande abnegazione. In questo campionato abbiamo perso punti con squadre di fascia intermedia, quindi, con tutto il rispetto, non abbiamo calibrato il nostro percorso. Pertanto, dobbiamo migliorare ancora”.

Sul contratto di Lautaro: “Del contratto ne parliamo con tranquillità. L’aspetto fondamentale è che entrambe le parti hanno voglia di proseguire e questo rende ogni difficoltà superabile. Il premio penso sia meritato per quanto fatto vedere”.