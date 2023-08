Inter, l’offerta soddisfa, altra uscita vicina, il rimpiazzo è già individuato

di Redazione, pubblicato il: 12/08/2023

(Inter) Anche Robin Gosens attende di conoscere il suo futuro. L’Inter non ha mai nascosto la disponibilità a privarsi del tedesco in caso di offerte soddisfacenti. Il giocatore da parte sua ha il legittimo desiderio di un ruolo da protagonista, anche per tentare di riprendersi la maglia della nazionale in vista degli Europei. Nelle ultime ore l’Union Berlino avrebbe recapitato al club nerazzurro la sua proposta: 15 milioni.

Con questa premessa o poco più l’Inter potrebbe chiudere e andare immediatamente a trattare con il Monza per l’acquisto di Carlos Augusto. Anche questa un’operazione da 13/15 milioni di euro con il club brinazolo che però dovrebbe riconoscere la quota del 40% al Corinthias.