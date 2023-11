Inter, l’infortunio di Pavard meno grave del previsto? Ecco il comunicato nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/11/2023

Inter, ecco quanto starà fermo Benjamin Pavard. La vittoria di sabato pomeriggio contro l’Atalanta ha generato tanto entusiasmo nel mondo nerazzurro. L’unica nota stonata è stato l’infortunio accorso a Benjamin Pavard. Le sensazioni dal campo e le parole di Simone Inzaghi nel post-partita non facevano presagire per il meglio.

Nel frattempo, stamattina, il difensore francese, si è sottoposto agli esami per verificare l’entità dell’infortunio. Rispetto a quanto ci si aspettava, l’entità è sicuramente meno grave del previsto, anche se, come riportato da Sky Sport, il ritorno in campo del ragazzo avverrà con ogni probabilità a dicembre o a inizio gennaio. Intanto, la società nerazzurra, ha diramato un comunicato per rendere al corrente della condizione del giocatore.

Ecco il comunicato diramato sul sito dell’Inter: “Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno confermato ipostumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo”.