Inter, l’euroderby decide presente e futuro

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2023

Milan Inter, è l’ora. Il primo atto di un euroderby che vale una finale di Champions, chi lo avesse pronosticato solo pochi mesi fa sarebbe stato preso per matto. L’Inter ci arriva nel momento forse migliore della stagione. Tutti gli effettivi sono a disposizione di Inzaghi con l’unica eccezione (forse) di Gosens. Il cammino europeo dei nerazzurri ha rappresentato la parte più esaltante della stagione. Il girone infernale passato lasciando il Barcellona all’Europa League, le due portoghesi eliminate a stretto giro di posta in maniera convincente. Il rovescio della medaglia di un campionato a tinte grigie, una serie di sconfitte che hanno eliminato i nerazzurri dalla lotta per lo scudetto già prima della sospensione per il mondiale.

L’attesa tra i tifosi è enorme, San Siro si prepara a due sold out che garantiranno incassi record in entrambe le occasioni. L’occasione è storica, la finale di Istanbul è un obbiettivo che garantisce prestigio sportivo ed entrate finanziarie tali da dare una svolta decisiva ai bilanci asfittici dei due club. Per l’Inter significherebbe la certezza di poter impostare la prossima stagione senza l’assillo di dover cedere qualcuno tra i giocatori più importanti.