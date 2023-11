Inter, Lautaro parla dopo il match: le parole sulla qualificazione e sul gol decisivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/11/2023

Inter, Lautaro parla dopo la partita. L’uomo del match e della qualificazione è stato Lautaro che con il suo rigore firmato questa sera, manda i nerazzurri agli ottavi di Champions League. Intervistato da Prime Video, il Toro ha parlato della gara e del risultato ottenuto.

Ecco le parole di Lautaro: “Sono molto contento perché abbiamo trovato un girone difficilissimo, ma abbiamo passato il turno contro una squadra che ci ha messo in difficoltà come la Real Sociedad. Nella ripresa loro erano più stanchi e ne abbiamo approfittato. Il rigore? Ti puoi allenare tanto, ma a volte non va. Ci alleniamo sempre con Calha, Bare, Mkhi. E’ sempre importante segnare in questa competizione. Ripetere la finale? Abbiamo iniziato un percorso da tre anni con il mister, ma ancora è lunga. Siamo felici e dobbiamo continuare così”.