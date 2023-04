Inter, la vera sorpresa di Empoli è Baccin, beccato dalle telecamere

di Redazione, pubblicato il: 23/04/2023

Che l’Inter fosse in grado di passare a Empoli non era scontato visto il trend delle ultime settimane. Il 3 a 0 finale porta un po’ di tranquillità in casa nerazzurra dopo la vittoria sul Benfica ed il passaggio alla semifinale di Champions. Lukaku è tornato dominatore, i suoi gol saranno determinanti nel mese infernale che attende i ragazzi di Inzaghi.

Obbiettivo Vicario?

Ma la vera sorpresa di oggi è rappresentata da Dario Baccin. Il dirigente nerazzurro è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn mentre confabulava con Guglielmo Vicario. Il portiere dell’Empoli, oggi ai box per infortunio, è uno degli obbiettivi principali di mercato dell’Inter. tanto più se le contingenze di bilancio dovessero imporre la cessione di Onana. Si parla di una valutazione di 40 milioni per l’ex Ajax, tutti destinati a formare plusvalenza visto l’arrivo a parametro zero nella scorsa estate. Vicario ha già dato prova di essere il miglior talento tra i pali per quanto riguarda i giovani prospetti. 26 anni, gran fisico, personalità decisa e tre anni di esperienza in serie A potrebbero essere i requisiti chiave per farne il portiere dell’Inter del futuro.