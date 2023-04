Inter, la grande amarezza dell’ex gioiello, campione di sfortuna

di Redazione, pubblicato il: 29/04/2023

(Inter) Pochi anni fa fu premiato come miglior giocatore delle finali del campionato Primavera. A Zinho Vanheusden si stavano aprendo le porte di una carriera importante. Poi il doppio gravissimo infortunio che ne ha bloccato il percorso. Oggi è in prestito nell’Az Alkmaar ma il suo cartellino è ancora di proprietà dell’Inter.

Nelle ultime ore il difensore belga ha parlato al quotidiano De Morgen.

“Ora posso allenarmi senza dolore per la prima volta in 2 anni… Prima di infortunarmi mi sentivo forte ed ero convinto di tornare, ma poi… Fare un’altra operazione dopo essere appena tornato. Ho perso altri 3 mesi, ma in realtà ho detto addio alla stagione. Il calcio è la mia vita, ma quando ne hai passate tante e ti rompi di nuovo il piede pensi: ‘È stato bello’. Ho davvero pensato di smettere”.

In merito ad un suo futuro ritorno in nerazzurro all’Inter: “È un bel club, ma non sono qui per dire che devo arrivarci nei prossimi anni. Ho i piedi per terra dopo quello che è successo non si sa mai come andrà la vita. Il mio club comunque è lo Standard Liegi, quell’amore durerà per sempre. A gennaio però non era il momento giusto per tornare. In estate è possibile però se le società troveranno l’accordo”.