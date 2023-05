Inter, Inzaghi, una puntura di spillo anche nella serata più bella

di Redazione, pubblicato il: 17/05/2023

L’Inter vola a Istanbul dopo aver superato il Milan anche nell’Euroderby di ritorno. Un percorso perfetto in Europa, perfetto e insperato solo pochi mesi fa. Inzaghi si gode la sua meravigliosa rivincita, nel post partita esalta la squadra ed il suo staff. “Già tempo fa avevo detto che ci avremmo messo un impegno folle senza guardare la competizione in questione”.

Ma il mister non dimentica quante polemiche si sono riversate sul suo operato negli ultimi mesi, quando Brozovic e Lukaku erano out per infortuni, quando la vicenda di Skriniar al PSG destabilizza l’ambiente, quando tutti facevano i nomi del suo sostituto. Immediato o a stretto giro di posta. poche parole ma esplicite. “Non ho sassolini. So chi c’è sempre stato e chi non c’era nel momento del bisogno”.