Inter, Inzaghi ritrova i nazionali ad Appiano. Ecco chi ha giocato di più

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/10/2023

Inter, Inzaghi in queste ore sta riavendo alla spicciolata tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Sono stati ben 16 i convocati nerazzurri, che hanno giocato in pratica in tutto il mondo. Di sicuro non sono stati giorni di vacanza per rifiatare.

Del blocco azzurro sono stati Nicolò Barella e Davide Frattesi ad aver giocato di più con un totale di 155 minuti a testa in due partite. Seguiti dai 117 di Alessandro Bastoni, i 106 di Dimarco i 90 di Darmian, che ha giocato solo contro Malta e i 63 di Acerbi che ha giocato solo a Wembley.

Inter, in giro per il mondo le nazionali non hanno risparmiato i nerazzurri. Buoni i 180 minuti messi nelle gambe da Asllani e Sanchez.

Ecco i minutaggi degli altri nazionali.

Lautaro Martinez con la sua Argentina ha giocato 102 minuti in due partite, Hakan Calhanoglu in pratica due full match collezionando un totale di 176 minuti conta Turchia. È rimasto in campo per 152 minuti Dumfries con la sua Olanda, mentre De Vrij è rimasto spettatore non pagante di entrami i match. Due partite in campo per intero invece sono toccati ad Asllani con la sua Albania, in questo caso è stato forse positivo l’impiego importante anche perché il centrocampista non ha un alto minutaggio in campionato con i nerazzurri.

Nel suo esordio col Brasile Carlos Augusto è stato in campo 73 minuti, mentre Alexis Sanchez ha giocato 180 minuti in due partite col Cile. Per quanto riguarda i francesi Pavard e Thuram, il primo è stato in campo ieri per tutta la partita mettendo a segno anche una doppietta, mentre l’attaccante ha collezionato in entrambi i match dei galletti 36 minuti. Infine Sommer ha giocato un solo match con la Svizzera rimanendo ovviamente in campo 90 minuti.