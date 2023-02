Inter, Inzaghi pensa ad un cambio di formazione in ottica Porto

di Candido Baldini, pubblicato il: 11/02/2023

Inter, domani sera, Domenica 12 Febbraio, i nerazzurri affronteranno nel posticipo delle 20 e 45 la Sampdoria di Dejan Stankovic. Simone Inzaghi ed i suoi sono reduci dalla vittoria nel derby, che ha consolidato il secondo posto in classifica. Ora bisognerà dare seguito al percorso per far sì che l’accesso alla prossima Champions League avvenga senza troppi patemi.

C’è da considerare poi che tra circa 10 giorni andrà in scena la sfida contro il Porto, valida per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Per questa ragione il tecnico starebbe valutando un cambio di formazione rispetto all’ultima uscita con il Milan. In attacco infatti potrebbe riposare Edin Dzeko. Al suo posto pronto a subentrare Romelu Lukaku, le cui prestazioni sono in crescendo.

Inter, Inzaghi valuta il cambio in attacco

Al momento Lautaro Mrtinez, che si trova in un grande stato di forma, è l’unico ad essere certo del posto. L’eventuale titolarità del belga rientra in una logica diversa rispetto a quella del semplice turn over.

“Anche perché Lukaku ha bisogno di giocare: ormai non è più solo questione di allenamenti, il belga ha necessità di confrontarsi con il campo e le partite vere, aumentando il suo minutaggio. Inzaghi ragiona sul’immediato ma anche in ottica Champions League: il 22 febbraio è lontano ma non troppo, l’idea è avere per il Porto tre attaccanti (Correa è k.o.) il più possibile vicini come stato di forma”.