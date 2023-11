Inter, Inzaghi entusiasta dopo la vittoria di ieri: ecco cos’ha concesso alla squadra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/11/2023

Inter, Inzaghi entusiasta dopo la vittoria di ieri. Tre punti fondamentali che hanno permesso alla squadra nerazzurra di ritornare in vetta, dopo che la Juventus era riuscita nel momentaneo sorpasso vista la vittoria ottenuta contro il Cagliari. Una vittoria importantissima anche per il valore di un avversario che è arrivato a San Siro con tanti giovani, ma senza paura, attaccando con coraggio e creando delle potenziali occasioni da gol.

Per questo, Simone Inzaghi, sia dopo la partita che in zona mista si è detto molto soddisfatto per il risultato ottenuto dai proprio ragazzi. Una vittoria che ha entusiasmato il tecnico nerazzurro che adesso si concentrerà per preparare al meglio il big match che ci sarà contro la Juventus all’Allianz Stadium dopo la sosta per le nazionali.

Una partita complicatissima, visto che, oltre alla qualità dell’organico bianconero, Allegri, in campionato, nella passata stagione, ha ottenuto due vittorie su due contro i nerazzurri, imbrigliando il gioco nerazzurro con un blocco difensivo molto compatto e con ripartenze che si sono rivelate letali.

Inzaghi dovrà preparare al meglio questo impegno complicatissimo e affidarsi ai migliori uomini a sua disposizione. Proprio per questo, lo stesso tecnico nerazzurro, ha deciso che concederà due giorni di riposo alla squadra – o meglio, a coloro che rimarranno ad Appiano Gentile – dopo i tre punti conquistati ieri sera. La ripresa degli allenamenti, secondo quanto riportato da Sky Sport, è fissata per la giornata di mercoledì.