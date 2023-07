Inter, incontro con gli agenti di Lukaku, c’è la svolta a sorpresa (GdS)

di Redazione, pubblicato il: 08/07/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport riporta gli esiti dell’incontro delle ultime ore tra la dirigenza nerazzurra e l’avvocato Ledure che cura gli interessi di Lukaku.

L’Inter ha deciso di acquistare il centravanti belga a titolo definitivo, eliminando ogni possibile proposta di prestito più o meno condizionato. La svolta arriva dopo che Pochettino aveva invitato la punta belga per il ritiro del Chelsea la prossima settimana. Lukaku quel giorno non andrà a Londra.

“L’Inter è disposta ad acquistare il cartellino dell’attaccante belga a titolo definitivo. Per due motivi. Il primo, il più chiaro: il Chelsea ha chiuso al prestito…I Blues avrebbero potuto accettare solo un prestito con obbligo di riscatto. Ma in termini finanziari – ecco il secondo motivo – per l’Inter tra quest’ultima formula e l’affare a titolo definitivo cambia poco o nulla. Tanto vale, allora, procedere all’affondo con l’ultima formula, quella preferita dai Blues.”

L’offerta dell’Inter sarà di 30 milioni più bonus, in modo da avvicinarsi ai 40 chiesti dai Blues e chiudere la trattativa più velocemente possibile, in modo da permettere a Lukaku di essere a disposizione di Inzaghi fin da inizio ritiro.