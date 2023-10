Inter, “impatto zero”, un problema da superare alla svelta

di Redazione, pubblicato il: 10/10/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport coglie un aspetto importante dell’Inter di questo avvio di stagione. La squadra di Inzaghi ha il miglior della serie A ma senza mandare in gol 2 dei suoi 4 attaccanti.

Arnautovic e Sanchez per motivi diversi non sono riusciti a dare il proprio contributo alla prolificità dell’attacco. Lautaro e Thuram segnano con continuità ma quando è il momento di tirare il fiato i loro sostituti latitano in zona gol.

“Quando si dice impatto zero non è un modo di dire. Zero come i gol segnati dall’austriaco e dal cileno, in una squadra in cui segnano tutti. Di più: zero sono anche i tiri nello specchio della porta avversaria dei due, in 313 minuti complessivi passati in campo… Delle prime sei squadre oggi in classifica, l’Inter è l’unica a non aver avuto nulla dal suoi attaccanti di riserva. “