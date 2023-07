Inter, il salto in alto è enorme, gli altri ridano pure

di Redazione, pubblicato il: 13/07/2023

(Inter) L’IFFHS è l’Istituto di storia e statistiche della Federazione internazionale, in pratica un organismo interno alla FIFA che annualmente presenta i risultati dei suoi studi. Nelle ultime ore è stato pubblicato il report sul ranking dei club mondiali al 30 giugno 2023. L’Inter figura al 5° posto mondiale e al 4° in Europa, preceduta da Real Madrid, Manchester City, Flamengo e Benfica. Un salto in avanti clamoroso se si considera che nell’anno precedente il club nerazzurro occupava la 18ma posizione.

Nella graduatoria di quest’anno le altre italiane sono staccate. Il Napoli figura al 10mo posto, Fiorentina 13ma. 16ma posizione per la Roma e 19ma per la Juventus. Leggendo la graduatoria appare chiara l’importanza delle finali delle coppe europee raggiunte dalle 3 italiane, con l’Inter sopra a tutte in considerazione del percorso straordinario che l’ha portata fino alla finale di Istanbul.