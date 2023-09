Inter, Handanovic scherzando si confessa coi tifosi della Curva

di Redazione, pubblicato il: 15/09/2023

(Inter) Samir Handanovic ha presenziato alla festa della Curva Nord insieme a Marco Materazzi.

L’ex capitano nerazzurro ha ringraziato a lungo i tifosi per averlo “supportato e sopportato”. Si è detto orgoglioso di tutti gli anni passati in nerazzurro, qualcuno meglio qualcuno peggio ma sempre con grande responsabilità verso la società ed i tifosi.

“Vi ringrazio di cuore, spero che continuerete a fare come avete fatto sempre. Con voi allo stadio a volte il vento cambia, tante volte ci avete dato una mano. Me lo porto con me nel cuore, non vi dimentico mai. Tanto rimango con voi”.

Viene dunque dal diretto interessato la conferma che Handanovic proseguirà la sua attività con l’Inter in un altro ruolo, ancora tutto da scoprire.