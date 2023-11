Inter Frosinone probabili formazioni, Inzaghi cambia idea per la difesa

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/11/2023

Inter-Frosinone probabili formazioni. Questa sera, San Siro sarà teatro di un cruciale scontro tra l’Inter e il Frosinone alle 20:45, con l’Inter desiderosa di riconquistare la vetta della classifica.

Inzaghi, determinato a non lasciare nulla al caso, potrebbe apportare un cambio dell’ultim’ora in difesa, con Darmian pronto a sostituire de Vrij come braccetto di destra in una difesa a tre. Una scelta inaspettata rispetto alle previsioni che vedevano de Vrij come titolare.

Inter-Frosinone probabili formazioni, le scelte di Inzaghi

Il trio difensivo sarà completato da Acerbi e Bastoni, mentre Bisseck ritorna in panchina dopo l’esperienza da titolare in Champions League contro il Salisburgo. In attacco, Arnautovic recuperato partirà dalla panchina, lasciando spazio a Lautaro Martinez e Thuram, con quest’ultimo sotto la minaccia della concorrenza di Sanchez.

La regia sarà affidata a Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan, con un ballottaggio serrato con Frattesi. Le fasce saranno presidiate da Dumfries e Dimarco, con Dumfries che potrebbe far ritorno dopo l’assenza in Champions League. In difesa, Bastoni torna dal primo minuto, mentre Pavard è indisponibile. Tra i pali, Sommer. Questa formazione rivela una combinazione tattica attentamente ponderata, alimentando l’attesa per l’esito della partita.