Inter-Frosinone, le pagelle: el Chino Dimarco, Barella ritrovato, Thuram un’ira di Dio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/11/2023

Inter-Frosinone, le pagelle dei nerazzurri. Vittoria fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi che prende i tre punti che la riportano in cima alla classifica. Una partita vinta contro un avversario che non si è mai dato per vinto e che ha giocato la sua partita mettendo in pensiero i nerazzurri. Ma alla fine il gol pazzesco di Dimarco e il rigore di Calhanoglu tolgono via ogni dubbio. Di seguito, ecco i voti dei nerazzurri.

SOMMER, 6,5: Risponde presente sui tiri di Marchizza e Ibrahimovic. E quando non arriva lui, ci pensa il palo a preservare l’ottavo clean sheet del campionato.

DARMIAN, 6: Sempre il solito soldatino. Preciso nelle chiusure e puntuale nelle progressioni in avanti.

ACERBI, 6: Nel primo tempo un suo intervento è salvifico per salvaguardare il risultato. Solita sostanza dietro e ancora rete inviolata.

BASTONI, 6: Pian piano stanno arrivando le prestazioni a cui ci aveva abituato. Sorprende la sua tranquillità nel gestire ogni tipo di situazione.

DUMFRIES, 6: Avrebbe l’occasione per segnare su cross di Dimarco, ma schiaccia troppo. Si limita a controllare per il forte pressing del Frosinone.

BARELLA, 7: Finalmente Barella. Il motorino del centrocampo nerazzurro torna a salire in cattedra e sforna un grandissima prestazione da centrocampista box to box. Avrebbe anche meritato il gol.

CALHANOGLU, 7: En plein dal dischetto. Freddo e preciso. Primo tempo sempre pressato da uno dei due trequartisti del Frosinone, dopo il rigore si sblocca e gioca come sa.

MKHITARYAN, 6,5: Tanta, tantissima corsa per l’armeno. Mai una giocata non funzionale. Mai banale in ogni cosa che fa. Sempre prezioso.

DIMARCO, 7,5: Un gol così non lo si vedeva dai tempi di Recoba e Stankovic. Una perla da metà campo che fa impazzire lo stadio. Anche prima crea pericoli con i suoi cross che hanno dato molti grattacapi alla difesa ciociara.

LAUTARO, 5,5: Oggi giornata in ombra per il Toro. Nel primo tempo Turati gli nega il gol con un vero e proprio miracolo. Sul finale di partita ci prova, ma oggi giornata di magra.

THURAM, 7: Okoli lo blocca sempre con la sua stazza. A inizio ripresa se lo scrolla di dosso e si fa atterrare in area da Monterisi per il rigore trasformato da Calhanoglu. Un’ira furiosa la sua che gioca l’ennesima gran partita.

DE VRIJ, 6: Oramai anche lui è tornato il difensore dei tempi dello scudetto. Inserito nuovamente da braccetto, non sorprendono più le sue progressioni in avanti.

ARNAUTOVIC, 6: Si rivede anche lui in campo con sponde che aprono spazi e assist che creano tantissimi problemi alla difesa del Frosinone.

FRATTESI, 6: Entra a risultato acquisito, ma sul finale rischia di metterci la firma.

SENSI, 6: Si rivede dopo tanti mesi. Gestisce bene.

CARLOS AUGUSTO, 6: Qualche sgroppata in avanti, senza forzare nulla.