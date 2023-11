Inter-Frosinone, Inzaghi dovrà rinunciare a due membri della rosa: ecco di chi si tratta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/11/2023

Inter-Frosinone, due nerazzurri non ci saranno nella partita. In casa nerazzurra, c’è tanta euforia per i risultati ottenuti fino a questo momento. La squadra di Inzaghi, infatti, con la vittoria contro il Salisburgo, è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Non solo, ma fino a questo momento in campionato si trova da sola in testa alla classifica.

Adesso, però, verrà forse il periodo più duro. Dopo la sosta per le nazionali, infatti, la squadra di Inzaghi si giocherà il primo posto nel girone e tante trasferte complicatissime contro Juventus, Napoli e Lazio. Insomma, qui ci saranno test che diranno se i nerazzurri saranno competitivi su tutti i fronti.

Intanto, domenica sera, ci sarà una sfida parecchio complessa contro quella che rappresenta la vera e propria sorpresa di questa stagione di Serie A, almeno fino a questo momento: il Frosinone di Eusebio Di Francesco. La squadra ciociare ha avuto una partenza sprint, subito pronta per voler ottenere la salvezza.

Ma per i nerazzurri, secondo quanto riportato dal giornalista di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, attraverso i propri profili social, mancheranno due pedine. La prima, ovviamente, è Benjamin Pavard che, probabilmente, si rivedrà ad anno nuovo. La secondo, invece, è Juan Cuadrado, che non ha ancora smaltito l’infortunio e tornerà dopo la sosta per le nazionali.