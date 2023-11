Inter-Frosinone, Inzaghi cambia ancora dietro: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/11/2023

Inter-Frosinone, ci sono le formazioni ufficiali. Manca poco all’inizio del match tra la squadra nerazzurra e quella ciociara vera e propria sorpresa del campionato. Una partita in cui gli uomini di Inzaghi dovranno ottenere necessariamente i tre punti per evitare il sorpasso o l’aggancio in vetta da parte della Juventus vittoriosa a Cagliari.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi; Lirola, Barrenechea, Mazzitelli, Marchizza; Soulé, Reinier; Cuni.

All. Simone Inzaghi.