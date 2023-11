Inter-Frosinone, Di Francesco recupera un big? Le ultime per domani sera

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/11/2023

Inter-Frosinone, Di Francesco recupera un big? Dopo le vittorie contro Atalanta e Salisburgo, in casa nerazzurra ci si concentra per preparare la delicatissima sfida di campionato contro il Frosinone. La squadra di Di Francesco, infatti, ha dimostrato con i fatti di voler conquistare in ogni modo la salvezza quanto prima possibile con risultati anche sorprendenti alla vigilia. Per questo i ciociari, possono essere considerati senza ombra di dubbio la più grande sorpresa, fino ad ora, di questa Serie A.

Simone Inzaghi dovrà fare in modo di preparare al meglio ogni dettaglio per evitare brutte sorprese e per arrivare, dopo la sosta, nel migliore dei modi ai big match che l’Inter dovrà affrontare. Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Di Francesco può sorridere perchè potrebbe recuperare un big in vista della partita di domani sera a San Siro.

Infatti, i gialloblù sperano di avere nella loro lista dei convocati il centrocampista Francesco Gelli, vero e proprio punto di riferimento per la squadra ciociara. Vedremo se il giocatore riuscirà ad esserci. Quel che è certo è che Inzaghi e i suoi dovranno fare molta attenzione e non correre alcun rischio, schierando la squadra migliore ed offrendo una prestazione per portare a casa tre punti fondamentali.