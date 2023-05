Inter, euroderby, Eriksen si ricorda (finalmente) di essere stato nerazzurro

di Redazione, pubblicato il: 09/05/2023

(Inter) Christian Eriksen aveva lasciato i nerazzurri dopo il gravissimo guaio cardiaco che lo aveva colpito ai mondiali. Le regole italiane non gli permettevano di tornare a giocare da lì il suo ritorno in Premier. Aveva suscitato più di una delusione l’uscita del danese alla chetichella dall’ambiente nerazzurro nonostante l’onda di affetto che lo aveva circondato fin dal suo arrivo.

Oggi Eriksen si ricorda di aver vestito quella maglia e manda un messaggio in vista della semifinale di Champions.

“All’Inter ho passato bei momenti e ho bei ricordi. Spero che nella semifinale contro il Milan i miei ex compagni vincano e raggiungano la finale anche se nel Milan gioca il mio amico Kjaer. Per lui mi dispiacerebbe, ma mi auguro che passi l’Inter”.