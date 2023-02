Inter, Dumfries sarà il sacrificato. L’erede è un nome nuovo e di lusso

di Candido Baldini, pubblicato il: 11/02/2023

Inter, la prossima estate di calciomercato, così come accaduto nelle ultime stagioni, sarà all’insegna delle cessioni. Queste ultime serviranno da un lato a risanare i conti, mentre dall’altro a finanziare il mercato. In ottica cessioni tutti gli indizi portano a Denzel Dumfries. Dovrebbe essere lui il giocatore destinato a partire, visto che la sua cessione porterebbe nelle casse circa 60 milioni di euro.

L’agente dell’esterno destro avrebbe già avviato i contatti con il Chelsea e con il Manchester United. L’olandese è arrivato due anni fa, per sostituire Hakimi (il sacrificato dell’epoca). E ora proprio il marocchino potrebbe tornare a giocare un ruolo nella vicenda.

Inter, scelto il sostituto di Dumfries. Incrocio con Cancelo ed Hakimi

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il nome caldo per raccogliere l’eredità di Dumfries sarebbe quello di Noussair Mazraoui. Il giocatore attualmente milita nel Bayern Monaco, ed era stato già cercato nell’estate del 2021. Ora il colpo potrebbe davvero realizzarsi. Per far sì che il club si convinca a privarsi del giocatore sarà necessario che in estate si concretizzi il riscatto di Joao Cancelo, arrivato in Baviera a gennaio in prestito dal Manchester City.

Per convincere il giocatore un ruolo chiave potrebbe essere giocato invece da un altro ex Inter. Si tratta dello stesso Hakimi, connazionale di Mazraoui che potrebbe sponsorizzare la soluzione. Tanti incroci ma un aspetto sembra rappresentare una certezza. Dumfries inizia ad essere fuori di piani dell’Inter. Lo stesso Inzaghi nelle ultime uscite lo sta impiegando con il contagocce, preferendogli spesso Matteo Darmian.