Inter, Dimarco parla dopo la partita: le parole sul gol pazzesco. E sugli obbiettivi di stagione…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/11/2023

Inter, Dimarco parla dopo la partita. Un gol pazzesco da centrocampo che ha aperto le danze per la vittoria della squadra nerazzurra. Federico Dimarco si prende lo scettro di man of the match e spinge l’Inter verso la vetta della classifica prima del derby d’Italia contro la Juventus. Una partita che sarà un vero test della verità per i nerazzurri, contro chi, lo scorso anno, in campionato, non ha mai perso ed è riuscito ad imbrigliare il gioco di Inzaghi. Intanto, dopo la partita, Dimarco ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole di Dimarco: “All’inizio ho visto Denzel, poi ho visto il portiere forte e ho tirato. Meno male che è entrata, altrimenti avrei preso tanti insulti. Sicuramente una delle mie reti più belle. Bene essere primi, ma il campionato è lungo. Obiettivi? Decideteli voi…”