Inter, D’Ambrosio suona la carica dopo l’Empoli: le parole su rinnovo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 23/04/2023

Inter che torna a vincere in Serie A. L’Inter si impone 3-0 sull’Empoli nel match valido per la 33a giornata di Serie A, nonostante un massiccio turnover deciso dall’allenatore Simone Inzaghi.

Tra i protagonisti della serata anche Danilo D’Ambrosio, difensore nerazzurro, che si mostra soddisfatto della prestazione della squadra e della rotazione effettuata dal tecnico.

Inter, D’Ambrosio parla nel post partita: le dichiarazioni

“Abbiamo fatto diversi passi falsi in campionato, oggi dovevamo vincere con i gol dei nostri attaccanti e ci danno tanta fiducia. Lukaku? Lui è un attaccante che, se sta bene, può fare la differenza. Abbiamo un reparto offensivo di primissimo livello, nelle ultime partite gli è mancato solo il gol. Non eravamo preoccupati, era più una questione mentale“, ha dichiarato D’Ambrosio ai microfoni di Sky Sport.

Il difensore ha poi parlato del rinnovo del suo contratto, sottolineando la sua disponibilità a dare sempre il massimo per la squadra: “Ci sono tanti impegni importanti ancora. Normale che io cerco di dare il 100%, ho tanta esperienza e la rotazione è un discorso legato ai risultati. Oggi il mister ha fatto bene facendo rifiatare quelli che avevamo giocato tanto, siamo in lotta per diversi obiettivi molto importanti. Siamo contenti di aver vinto e anche di aver fatto rifiatare i compagni“.