Inter, dall’Albania arrivano novità per Asllani: ecco le decisione del ct Sylvinho

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/11/2023

Inter, dall’Albania arriva una novità sulle condizioni di Asllani. La partita di ieri, grazie al gol incredibile di Dimarco e al rigore di Calhanoglu, ha regalato alla squadra nerazzurra i tre punti per ritornare nuovamente in vetta alla classifica del campionato. Una partita non semplice quella giocata contro il Frosinone, ma affrontata con la giusta maturità e che regala serenità in vista della ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.

L’unica nota dolente, però, è arrivata prima della partita. Infatti, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani, ha dovuto dare forfait a causa di un problema fisico e non è potuto scendere in campo con i propri compagni. Intanto, oggi, dall’Albania, e nello specifico da parte dell’emittente Panorama Sport, arrivano delle novità per quanto riguarda le condizioni del giocatore.

Infatti, il ct della nazionale albanese, Sylvinho, dovrebbe rinunciare a lui per la partita contro la Moldavia valida per la qualificazione al prossimo Europeo. Asllani, infatti, si allenerà a parte con la propria nazionale e non è detto che ce la faccia a recuperare al meglio in vista dell’impegno. Un’altra indicazione importante è la convocazione del centrocampista del Lecce, Medon Berisha, che andrebbe a sostituire, in campo, proprio l’interista infortunatosi ieri.