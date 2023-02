Inter, che Mkhitaryan! Il parametro zero che fa gongolare Inzaghi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/02/2023

Inter a quanto pare la politica dei parametri zero, obbligata dalla situazione finanziaria, paga. Ad incantare questa volta è Mkhitaryan.

L’armeno arrivato dopo essere andato in scadenza con la Roma, sembrava inizialmente destinato a fare da comprimario al centrocampisti “titolari”. L’infortunio di Brozovic il suo lunghissimo recupero hanno cambiato tutto lo scenario e lui ha saputo benissimo prendersi il suo spazio. Al momento Inzaghi sembra in difficoltà nel potersene privare, anche perché è uno dei pochi giocatori in rosa ad avere qualità essendo di fatto un 10 naturale.

Inter, ancora una prestazione di livello di Mkhitaryan. Da quando è arrivato alla Roma si è preso l’Inter.

A sottolinearlo è anche La Gazzetta dello Sport che oggi spiega come per il mister sia durissima privarsi di un giocatore che sul campo sta rendendo tantissimo. Grazie alla presenza in rosa dell’armeno il mister ha potuto abbassare Calhanoglu al posto di Brozovic senza dover perdere la qualità.

Fino ad oggi l’ex Arsenal è partito 23 volte titolare in stagione. In campo poi fa pesare la sua esperienza internazionale. Contro l’Udinese è stato l’autore del secondo gol soffiando via i fantasmi di un’altra partita da rimpianti, proprio nel momento più complicato del match. Il gol è stata solo la ciliegina su una torta condita da tante buone giocate sia in avanti che in chiusura. Contro la squadra di Sottil ha tentato due tiri, hai intrapreso più duelli risultando il nerazzurro ad aver recuperato più palloni addirittura 9.

Dopo il gol da tre punti con la Fiorentina, anche con l’Udinese ci ha “pensato l’armeno” come dicevano a Roma durante il suo soggiorno nella Capitale. Ora è pronto anche per le notti europee. Difficilmente Inzaghi faraà a meno di lui nella doppia sfida contro il Porto, sfida che vale una stagione e che Henrickh sa come si giocano queste partite.