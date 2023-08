Inter, cessione in vista per Zhang? L’imprenditore Zilliacus sibillino sui social

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/08/2023

Inter, cessione in vista per il presidente Zhang? In casa nerazzurra, in questi giorni, si sta ragionando molto per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, in queste ore, sono stati fatti tre colpi per provare a rendere competitiva la rosa di Simone Inzaghi con gli arrivi di Sommer, Audero e Samardzic. Ma qualcosa potrebbe muoversi anche per quanto riguarda il cambio di proprietà.

E’ noto che la società nerazzurra ha un debito molto elevato e che, da tre sessioni estive a questa parte, si sta mandando avanti una politica di tagli e di ristrettezze che non facilita il compito della dirigenza di poter rendere competitiva una squadra che, per i risultati avuti, meriterebbe sicuramente rinforzi di spessore.

Ecco perchè, nelle ultime ore, sono tornate con prepotenza le voci che vorrebbero un cambio di proprietà in viale della Liberazione. Infatti, qualcuno lo ricorderà, l’imprenditore finlandese, Zilliacus, sembrava molto interessato all’acquisizione del club nerazzurro. Ma nulla, poi, è stato portato avanti. Nella giornata di oggi, lo stesso Zilliacus, in risposta ad un tifoso interista su Twitter, è stato sibilino per quanto riguarda questa opportunità.

Ecco le parole di Zilliacus: “Le opinioni possono essere espresse in pubblico. Le trattative commerciali vengono gestite al meglio a porte chiuse e commentate solo al termine delle stesse”.