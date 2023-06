Inter, Brozovic comanda le operazioni, altro messaggio social

di Redazione, pubblicato il: 28/06/2023

(Inter) Marcelo Brozovic ci ha preso gusto. Dopo il post “Loading please wait” di qualche giorno fa oggi un altro messaggio assai poco criptico “c’è altro in arrivo restate sintonizzati” alludendo evidentemente all’alternativa all’Arabia che lui aspetta con ansia: il Barcellona.

Oggi gli emissari dell’Al Nassr avevano in programma un incontro con il croato ma lui ha preso tempo. Sa che con l’Inter la partita è chiusa, sa che il club ha chiuso l’accordo con la società araba per poco meno di 25 milioni per il suo cartellino. I messaggi di Brozovic vanno in una sola direzione “state facendo i conti senza l’oste”.

Brozovic gestisce i tempi

Il pallino è nelle sue mani, andare in Arabia pieno di soldi lo interessa ma il suo desiderio è quello di restare nel calcio che conta. E se anche il Barca deve prima vendere per presentarsi al tavolo dell’Inter con un’offerta credibile meglio aspettare. Non è certo d’accordo lo staff di mercato nerazzurro che contava sulla cessione del centrocampista per sviluppare subito dopo la trattativa per Frattesi. E come ci hanno insegnato tante occasioni del mercato negli anni passati anche il tempo è prezioso, spesso almeno quanto il danaro.