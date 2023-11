Inter, Baccin assente ieri a Bergamo: il dirigente alla finale di Libertadores per alcuni talenti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/11/2023

Inter, Baccin ieri era assente alla partita contro l’Atalanta. In casa nerazzurra, c’è tanta euforia per la vittoria ottenuta contro un’altra grande squadra del nostro campionato come l’Atalanta. La squadra di Inzaghi ha mostrato una grande maturità nella sua prova e ha portato a casa tre punti di fondamentale importanza per consolidare il primato in classifica.

Intanto, ieri, allo Gewiss Stadium, l’assenza di un dirigente si è fatta notare particolarmente, ovvero quella di Dario Baccin. Il dirigente nerazzurro, infatti, non era presente alla partita della propria squadra, ma era allo stadio della finale di Copa Libertadores per visionare alcuni talenti delle due squadre finaliste, cioè il Boca Juniors e il Flamengo.

Stando a quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, Baccin avrebbe inserito sul suo taccuino i nomi di alcuni giovani giocatori. Si tratta di Anselmini, classe 2005, Valentini, classe 2001, Barco classe 2004, Weigandar classe 2000, Medina classe 2003, Fernandez, classe 2002 e Kennedy, classe 2002.

Vedremo se qualcuno di questi giocatori farà parte in futuro della rosa nerazzurra. Spesso, da acquisti fatti in Sudamerica, l’Inter è riuscita a trovare elementi che, poi, si sono rilevati grandi giocatori e hanno fatto la storia del club. Adesso si è ancora in una fase interlocutoria per quanto riguarda il mercato, ma qualcosa bolle in pentola. Perchè per essere competitivi bisogna pensare al presente, ma anche al futuro.