di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/11/2023

Inter, Asllani esalta Lautaro e il gruppo. Tre punti fondamentali che hanno regalato alla squadra nerazzurra il pass matematico per arrivare agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. La vittoria contro il Salisburgo ha tanti protagonisti, tra questi anche Kristjan Asllani. Entrato al posto di Calhanoglu, l’albanese ha dato molta fluidità e velocità alla manovra nerazzurra, andando anche vicino al gol.

Ieri sera, dopo la partita, intervistato ai microfoni di Mediaset Infinity, il centrocampista nerazzurro ha parlato della partita, esaltando il gruppo e il suo capitano Lautaro.

Ecco le parole di Asllani: “E’ una vittoria importantissima perché abbiamo chiuso il discorso qualificazione, non volevamo rimettere in gioco il Salisburgo. Il Salisburgo è una squadra forte, ci hanno messo in difficoltà. E’ normale, giocavano anche in casa. Nel secondo tempo hanno abbassato la guardia e noi siamo stati bravi a raggiungere i tre punti. La rosa profonda? Siamo un gruppo forte, continuiamo a lavorare così. Per noi giovani è più facile lavorare in questo gruppo. Un aggettivo per Lautaro? Non lo so nemmeno io, è incredibile in campo e fuori. E’ un ragazzo d’oro, mi ha aiutato anche nei momenti difficili. Lo ringrazio, sono contento che la squadra abbia un capitano così. Arrivare in fondo a tutto? Noi lavoriamo per questo, poi vedremo. E’ normale che tutti vogliamo vincere, ce la metteremo tutti assieme ai tifosi. Gli obiettivi sono chiari”.