Inter, ascolta Darmian. L’esterno non si nasconde e guarda oltre il Monza

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/01/2023

Inter, il brutto e inatteso stop contro il Monza sembra avere avuto ripercussioni più mentali che fisiche sull’ambiente.

Dopo la bella e meritata vittoria contro il Napoli, i nerazzurri sembravano rigenerati e pronti ad affrontare le tante partite del mese di gennaio con un appiglio diverso. La partita contro il Monza ha però riaperto ferite che evidentemente non erano rimarginate. Su tutte la mancanza di concentrazione in momenti cruciali della partita e la difficoltà a chiudere i match una volta che si è in vantaggio.

Tra i migliori del match di sabato sera c’è stato sicuramente Matteo Darmian. L’esterno quando serve riesce sempre a farsi trovare pronto e contro i brianzoli ha festeggiato anche il gol del momentaneo vantaggio dei ragazzi di Inzaghi.

Inter, per Darmian l’errore di Sacchi ha pesato, ma bisogna guardare avanti. Domani sarà coppa Italia contro il “suo” Parma.

Intervistato da Sport Mediaset Darmian non ha usato giri di parole entrando nel merito della partita. Per lui la squadra non è riuscita a dare continuità alla vittoria contro il Napoli, ma non bisogna fossilizzarsi sul risultato contro la squadra di Palladino in quanto è già vigilia di un match. Domani i nerazzurri scenderanno in campo per gli ottavi di Coppa Italia con il Parma. La coppa nazionale diventa un obiettivo importante per i nerazzurri, anche guardando la classifica di Serie A che dopo la vittoria di ieri del Napoli sul campo della Sampdoria li vede a -10 dalla vetta.

Sacchi, ( Darmian ha poi risposto anche alla domanda sul macroscopico errore dell’arbitro, ( qui le considerazioni dell’AIA sul suo operato ) che probabilmente è costato due punti all’Inter. Per l’esterno si è trattato di u episodio importante ai fini del risultato ma si deve guardare avanti “basta”. Non si può tornare indietro.

Darmian ha poi chiuso parlando del Parma sua ultima squadra prima dei nerazzurri. Lui è molto grato ai ducali di avergli dato la possibilità di tornare in Italia, in quello che è stato un anno importantissimo per lui.

Sul fronte rinnovo con l’Inter sembra che non ci siano problemi. Carmina dovrebbe firmare un rinnovo fino al 2024.