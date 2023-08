Inter, arriva l’ufficialità, adesso la scelta da fare è chiara

di Redazione, pubblicato il: 09/08/2023

(Inter) Fine dei dubbi, San Siro non si può abbattere. E’ finalmente arrivato il parere finale della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia. C’è la conferma di quello della Sovrintendenza: il secondo anello è tutelato come bene di interesse culturale e dunque il Meazza resta com’è.

Ma c’è di più. “La Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Lombardia, nel corso della medesima seduta, ha richiamato la valenza come “archivio esposto” della tribuna ovest dello stadio per le targhe/epigrafi che documentano i successi nazionali e internazionali di Inter e Milan. Trattandosi di “archivio pubblico”, in quanto di proprietà comunale, esso è tutelato dalla legge”.

Si chiude così una vicenda tutta italiana. Una decisione che in qualsiasi altro paese sarebbe stata pronunciata con anni di anticipo arriva dopo un dibattito durato 4 anni. Inter e Milan adesso hanno la strada spianata per progettare i loro impianti in altre zone della città o nelle immediate vicinanze.

In teoria, ma solo in teoria, niente impedirebbe la ristrutturazione del Meazza con un intervento “stile Bernabeu” ma entrambi i club hanno già scartato questa ipotesi