Inter, annunciato un nuovo grande sponsor: preludio a qualcosa di importante per il futuro?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/11/2023

Inter, annunciato un nuovo grande sponsor. In casa Inter la concentrazione è tutta verso l’imminente impegno di campionato contro il Frosinone che chiuderà la giornata di Serie A. Una sfida complicatissima contro la sorpresa di questa Serie A e con tutta la pressione addosso di chi è stato superato in classifica – almeno per il momento – dalla Juventus. Servirà la massima attenzione e la massima cura ai dettagli.

Intanto, proprio a poche ore prima della partita, il club di viale della Liberazione ha annunciato una nuova sponsorizzazione con un grande marchio dell’aeronautica come Qatar Airways. Che sia il preludio per una collaborazione più importante per il futuro?

Ecco il comunicato della società nerazzurra all’interno del proprio sito: “FC Internazionale Milano è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Qatar Airways, che diventa l’Official Global Airline Partner del Club. La partnership verrà svelata questa sera in occasione del match casalingo contro il Frosinone con un takeover di San Siro: le torri dello stadio verranno illuminate con i colori di Qatar Airways e una rappresentanza di Cabin Crew accoglierà sia i giocatori che gli ospiti allo stadio. Anche le sale hospitality saranno dedicate al nuovo partner, con allestimenti e immagini relativi alla compagnia aerea. I tifosi potranno inoltre assistere a un inedito spettacolo di videomapping 3D sul campo nel prepartita. Maggiori informazioni relative alla partnership verranno svelate nei prossimi giorni”.