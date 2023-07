di Redazione, pubblicato il: 17/07/2023

L’Inter è scossa per il comportamento di Lukaku, lo staff di mercato nerazzurro è già al lavoro per mettere a disposizione di Inzaghi un sostituto di assoluto valore.

Secondo Marco Barzaghi di SportMediaset Marotta e Ausilio avrebbero già in mano l’accordo con il sostituto di Lukaku. “L’Inter ha il sì di Balogun. Previsto un incontro con l’Arsenal per concretizzare la trattativa. I nerazzurri puntano a scendere sotto i 40 milioni di euro”.

Statunitense con cittadinanza inglese, 22 anni, Balogun ha giocato l’ultima stagione in prestito al Reims, 21 gol in 37 presenze il suo bottino.