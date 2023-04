Empoli-Inter, da Lukaku alla sfida di Coppa Italia: le parole di Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 23/04/2023

Empoli-Inter vede i nerazzurri tornare a vincere in Serie A. L’Inter vince con un netto 3-0 contro l’Empoli e ritrova la vittoria dopo la sconfitta casalinga contro il Monza e il pareggio in Champions League contro il Benfica che li ha portati alla semifinale. Una partita dominata dai nerazzurri, che portano Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a rendere merito ai suoi giocatori:

“Partita importante, interpretata bene. Nel primo tempo abbiamo avuto il predominio, ma siamo stati lenti nella circolazione di palla. Poi nella ripresa il gol ci ha sbloccati e abbiamo vinto una partita importante. Ho fatto respirare giocatori che avevano giocato tantissimo, tra 72 ore saremo in campo. Era l’unica settimana in cui potevamo tirare un po’ il fiato ma siamo contentissimi di giocarci la semifinale nel nostro stadio”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Empoli-Inter, le parole di Inzaghi: l’intervista

Inzaghi ha sottolineato l’importanza dei giocatori che hanno giocato meno, ma hanno dimostrato di essere all’altezza. Sul fatto di avere Lukaku in campo anche contro la Juventus, Inzaghi ha dichiarato: “L’importante è poter scegliere, cosa che fino alla sosta non ho potuto fare. Adesso ho la fortuna di avere 4 attaccanti in buone condizioni e per un allenatore il problema è quando non si può scegliere. E’ una scelta continua il nostro lavoro. Oggi D’Ambrosio e Bellanova hanno fatto una grande partita, ho la fortuna di avere tutti a disposizione, tranne Skriniar. Per la squalifica tolta sono contento, ma credo che sia stato un gran segnale dato dalla Federazione soprattutto per i giovani perché combattere il razzismo è importante“.

Inzaghi ha poi commentato la prestazione della sua squadra, definendola “discreta” e sottolineando l’importanza di mantenere il controllo della partita: “L’Empoli è una squadra organizzata, credo che la circolazione di palla sia stata un po’ lenta e volevamo tenere alti i nostri quinti. Abbiamo avuto il controllo, ma abbiamo perso due palloni importanti rischiando in una partita che stavamo facendo discretamente” (le parole di Lukaku).