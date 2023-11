Dimarco-Inter, dopo il gol la fumata bianca sul rinnovo: ecco i dettagli dell’accordo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/11/2023

Dimarco-Inter, è vicina la fumata bianca per il rinnovo. In casa nerazzurra tutti strabuzzano ancora gli occhi per il gol eccezionale firmato dall’esterno nerazzurro, Federico Dimarco, ieri sera contro il Frosinone. Un gol che ha ricordato quelli segnati da grandi nerazzurri del passato come Dejan Stankovic e Alvaro Recoba. Un gol che ha contribuito in maniera importante a regalare tre punti fondamentali prima dello scontro diretto contro la Juventus che si terrà dopo la pausa per le nazionali.

Intanto, in viale della Liberazione, si continua a lavorare duramente per quanto riguarda gli accordi per i rinnovi di contratto di alcuni big. E proprio quello di Federico Dimarco sembra essere vicino alla conclusione positiva. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non dovrebbe mancare molto alla fumata bianca dell’accordo, soprattutto perchè il giocatore ha dato la sua completa disponibilità a rimanere a Milano dimostrando, ancora una volta, grande senso di attaccamento.

L’attuale contratto si aggira intorno ai 2,2 milioni di euro netti a stagione. La società nerazzurra vorrebbe premiare il giocatore raddoppiando l’ingaggio a circa 4 milioni. L’intesa definitiva non c’è ancora, ma i buoni rapporti con Roc Nation, che cura gli interessi del giocatore, potrebbero far sì che la situazione si risolva in tempi brevissimi.