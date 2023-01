Cremonese Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 28/01/2023

Cremonese Inter sta per iniziare. Manca sempre meno al match delle 18 di questa giornata di Serie A. I nerazzurri sfideranno la neopromossa Cremonese in casa loro. Dunque trasferta da non sottovalutare per l’Inter che deve vincere per dare risposte positive dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Simone Inzaghi, senza Skriniar e Barella squalificati ha optato per “l’usato sicuro” dando una chance a Gagliardini a centrocampo e a Darmian come terzo centrale.

Cremonese Inter, le scelte ufficiali di Simone Inzaghi

Solito 3-5-2 per l’Inter con Onana tra i pali. In difesa al posto di Skriniar ci sarà Darmian mentre a completare il pacchetto difensivo ci saranno Bastoni e Acerbi. A centrocampo, senza Barella, chance per Gagliardini con Calhanoglu e Mkhitaryan. Sugli esterni toccherà a Dimarco e Dumfries. In attacco ancora in panchina Lukaku, ci saranno Dzeko e Lautaro.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Ciofani, Okereke.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.