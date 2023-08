Cagliari-Inter 0-2, Lautaro trascina, Thuram intelligente e che Calha! Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/08/2023

Cagliari-Inter, le pagelle dei nerazzurri. Una vittoria importantissima per la squadra di Simone Inzaghi che conquista altri tre punti e resta nella scia di Napoli e Milan. Tutti nel primo tempo le reti grazie alle marcature di Dumfries e Lautaro. Ma a convincere è la prova di tutta la squadra che dimostra, ancora una volta, tanta sicurezza in campo. Di seguito, ecco i voti della squadra nerazzurra.

SOMMER, 6,5: Partita pressochè da spettatore per lo svizzero, che però all’ultimo riesce a fare un super-intervento su Azzi che permette di mantenere la porta inviolata.

DARMIAN, 6: Sempre sicuro e preciso. Qualche avanzata in avanti per aiutare la manovra. Ma fa sempre il suo e lo fa bene.

DE VRIJ, 6,5: Con Pavoletti ha compito più facile rispetto a quando entra Lovumbo. Ma anche lui offre tante garanzie.

BASTONI, 6,5: Regista difensivo e ala offensiva. Non ci sono più parole per questo ragazzo che migliora di partita in partita.

DUMFRIES, 7: Anche oggi dimostra quanto di buono fatto vedere nella prima giornata. Sembra essere ritornato quello della prima stagione in nerazzurro. Il suo gol apre la strada, ma anche tante giocate intelligenti.

BARELLA, 6,5: Pensa più a gestire che ad offendere. Meno inserimenti e più palleggio oggi.

CALHANOGLU, 7: Partita enorme del turco che riesce ad essere difensore aggiunto e regista capace di smistare palloni sempre intelligenti e che riescono a velocizzare la manovra. Colpisce anche un palo sul finale.

MKHITARYAN, 6,5: Arma tattica imprescindibile per Inzaghi. Nel primo tempo riesce sempre a giocare con lucidità e intelligenza. Nella ripresa manca un po’ di precisione nell’impostazione.

DIMARCO, 7: Sulla sinistra è un moto perpetuo e crea sempre qualcosa di pericoloso. Sua la palla per il raddoppio di Lautaro.

LAUTARO, 7,5: Che giocatore. Tre gol in due partite. Oltre a tante giocate e tanta presenza in fase difensiva. Sempre l’ultimo a mollare e sempre il primo a suonare la carica. Capitano.

THURAM, 7: Prosegue nella scia delle ottime prestazioni. Giocate semplici, ma sempre giuste, efficaci ed intelligenti. Si toglie lo sfizio anche del primo assist con una palla deliziosa per Dumfries. Adesso gli manca solo il gol.

CARLOS AUGUSTO, 6: Cerca di limitare più possibile gli attacchi sulle corsie esterne.

CUADRADO, 6: Entra per gestire, ma si fa apprezzare molto per qualche giocata offensiva.

FRATTESI, 6: Vuole mettersi in mostra e si vede. Meglio quando agisce da mezz’ala destra.

ARNAUTOVIC, sv

SENSI, sv