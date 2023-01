Inter, parla Marotta: che parole su Lukaku, Skriniar e l’errore di Sacchi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/01/2023

Inter, Marotta parla prima del Parma. Una partita delicata che vede i nerazzurri affrontare la squadra emiliana per gli ottavi di Coppa Italia. Una gara che la squadra nerazzurra dovrà necessariamente vincere per rimediare, quantomeno parzialmente, alla beffa contro il Monza. Intanto, prima della sfida, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato dell’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta.

Sulla partita di stasera: “La Coppa Italia si sa che è una competizione molto affascinante a cui i grandi club credono molto, per cui questa sera non bisogna assolutamente sottovalutare l’avversario e cercare assolutamente di passare il turno

Sulla Supercoppa contro il Milan: “Anche quello è un trofeo e una finale ricca di contenuti, affascinante e inedita che manca da tanti anni. Non si gioca in Italia, ma il contesto televisivo c’è e quindi tutti possono seguirla, spero che sia una bella partita e un bello spot per il nostro movimento calcistico”

Sul gol annullato dall’arbitro Sacchi contro il Monza: “Sono amareggiato perché comunque quel gol regolare avrebbe consentito a noi di vincere. Però sbagliano i giocatori, sbagliano i dirigenti e gli allenatori, quindi mi sembra giusto e umano che sbagli anche l’arbitro”.

Sulla possibilità di intervenire con il VAR: “Certamente sì, il fischio improvvido ha generato l’inutilità del Var e quindi questo porta a fare delle riflessioni. Serve maggior accortezza da parte di tutte le componenti”.

Sull’infortunio di Lukaku: “Capita, Lukaku ci aveva abituato a fare delle belle partite nella sua esperienza precedente, ma quest’anno la sua permanenza all’Inter è costellata da situazioni difficili da gestire. L’auspicio è che possa ritrovare quella forma atletica che gli possa consentire di realizzare i gol che ci aveva abituati a vedere nell’esperienza precedente”.

Sul rinnovo di Skriniar: “Non facciamo deadline, sono dinamiche ricorrenti in in tutti i club. Vorrei non parlare più di appuntamenti e non appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo molto difficile, a gennaio ci sono tante partite e tanti punti a disposizione, vorremmo farne più possibile. Al di là di quelli che sono i giusti rispetti per i giocatori, la nostra concentrazione è per le partite che andremo ad affrontare”.