Senegal | Keita non convocato, l’accaduto è clamoroso

Keita salta la convocazione

L’attaccante esterno nerazzurro, Keita Baldè Diao, non prenderà parte agli impegni del Senegal. Nulla di strano, se non fosse che il calciatore sarebbe stato convocato dalla propria nazionale.

L’equivoco sta nel fatto che la federazione avrebbe inviato la mail ad un indirizzo e-mail dell’Inter vecchio, che la società non utilizza più, in questo modo la convocazione non ha ricevuto alcuna risposta di conferma.

Spalletti intanto aveva già preparato il piano di allenamenti per la settimana di sosta, includendo anche il senegalese. La federazione ha successivamente contattato la società, purtroppo per loro il tecnico nerazzurro aveva già pianificato gli allenamenti in virtù della presenza di Baldè.

Fonte: TeleDakar