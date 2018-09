Scoppia la “Radja mania”: i tifosi nerazzurri impazzano sui social per Nainggolan

Da Pjanic a Strootman fino a Gervinho e Mertens: tutti pazzi per Nainggolan

E’ bastato l’esordio in campionato e il suo primo gol in nerazzurro, con tanto di inchino, a far scoppiare la “Radja” mania tra i tifosi nerazzurri. All’indomani della vittoria sul Bologna per 3 a 0 è Nainggolan l’idolo dei tifosi. Ha trascinato la squadra e con la sua prodezza ha fatto dimenticare, per un attimo, lo stop di Icardi. Il belga, però, fa preoccupare Luciano Spalletti per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra e martedì verranno effettuati gli esami. Il tecnico nerazzurro può approfittare della sosta per le Nazionali per recuperare al meglio il belga ma anche Icardi, Lautaro e D’Ambrosio. Intanto i tifosi nerazzurri hanno espresso il proprio entusiasmo sui social nei confronti di Nainggolan dopo la bella prestazione di ieri. La foto del belga su Instagram nel momento dell’inchino dopo il gol che ha sbloccato la gara ha scatenato le reazioni dei tifosi. Un vero e proprio tripudio con Radja che non è risparmiato nel rispondere. Epica la sua risposta a un tifoso non nerazzurro che lo ha definito pagliaccio “all’una ancora sveglio il bimbo“. Tifosi a parte, il belga ha ricevuto i complimenti anche da i suoi avversari. Da Pjanic a Strootman fino a Gervinho e Mertens, si sono complimentati per gol e prestazione, consapevoli che sarà dura affrontarlo. Gervinho è avvisato: il suo Parma affronterà proprio la corazzata nerazzurra nella quarta giornata di campionato.