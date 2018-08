Sconcerti si aspetta la riscossa dell’Inter, ecco le sue parole

Il giornalista si aspetta una squadra diversa e sembra aver capito il problema dei nerazzurri

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni del Live Show di RMC Sport, soffermandosi sulla situazione delle due squadre che si sono date battaglia fino all’ultima giornata dello scorso campionato per un posto Champions, l’Inter e la Lazio.

La Lazio è più debole della scorsa stagione?

“Non è questo il momento per poterlo dire. Non vedo perché la Lazio dovrebbe essere più debole visto che è praticamente la stessa squadra dell’anno scorso. Mi pare soprattutto che la Lazio abbia avuto un inizio di campionato molto impegnativo e qualche pecca a livello di personalità. E’ una squadra un po’ imballata ma per me resterà una squadra molto temibile”.

Il gioco dell’Inter è lento: ecco il motivo secondo il giornalista

Inter, dove si aspetta i maggiori miglioramenti da parte dei nerazzurri?

“Nel ritmo, nella velocità di pensiero e di esecuzione. Il problema dell’Inter è da tempo la lentezza di gioco anche perché ci sono sempre stati centrocampisti inadatti che tendevano a rallentare il gioco con passaggi orizzontali”.

Sconcerti, dunque, pone maggior attenzione al centrocampo nerazzurro, con gli uomini di Luciano Spalletti che a Sassuolo non hanno ben figurato.