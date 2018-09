Sconcerti, parole al miele per l’Inter, poi bordata a CR7!

Il giornalista crede nella squadra di Spalletti, poi lancia un attacco a Cristiano Ronaldo

Mario Sconcerti, intervenuto nel “Live Show” di RMC Sport, ha parlato degli anticipi di ieri, con un’opinione specifica nei confronti dell’Inter e della Juventus di Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole: C’è un aspetto che l’ha convinta più della Juventus questa sera? “La forza media della squadra, la capacità di controllare una partita non facile contro il Parma, sempre pronto a ripartire. Ho visto una squadra molto forte. Mi ha colpito anche la presenza di Bernardeschi, è lui la novità di quest’inizio di stagione: ha messo in panchina sia Dybala che Douglas Costa”.

Su Ronaldo: “Se c’è una cosa che ha dimostrato è di essere in un territorio neutro. Non è ancora un giocatore della Juve, che ne riesce a fare a meno. Non è un problema di gol e neanche di prestazioni, che sono comunque in crescita: mi sembra che lui pensi il calcio da solo. La Juventus non sa come cercarlo”.

Sconcerti: “L’Inter è tra le prime 3, allo stesso piano del Napoli”

L’Inter ha trovato il primo successo della stagione senza Icardi: “Il mercato ha portato qualcosa in più, l’Inter ha fatto un grande sforzo in estate. La società è andata a prendere i giocatori in grado di segnare anche con giocate individuali come Keita, Politano e Nainggolan. Sono convinto che l’Inter sia tra le prime tre squadre, la metto sullo stesso piano del Napoli”.

Le convocazioni di Mancini fanno discutere. Il ct ha convocato Zaniolo che non ha ancora giocato in A quest’anno… “Perchè è un gran bel giocatore e chi sta nel calcio lo sa da un pezzo, non da un mese e neanche da un anno: è un predestinato. È giusto che Mancini veda lui, così come Pellegri”.

Fonte: RMC Sport