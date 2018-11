Sconcerti: “Ieri sera Mourinho ha fatto bene a fare quel gesto”

Sconcerti difende Mourinho: “Ha fatto bene a fare quel gesto”

José Mourinho ieri sera si è reso protagonista assoluto del match tra il suo Manchester e la Juventus. Lo United ha espugnato l’Allianz Stadium con il risultato di 2 a 1 grazie ad una rocambolesca rimonta nel finale. Mata e poi l’autorete di Bonucci/Alex Sandro hanno ribaltato la rete di Cristiano Ronaldo che aveva illuso il pubblico di casa.

A fine gara poi lo Special One ha risposto agli insulti ricevuti nel corso dei 90 minuti mostrando l’orecchio ai tifosi della Juventus. Come a dire “come mai ora no vi sento più? Dove siete finiti?”.La tifoseria e Mourinho avevano già avuto un battibecco nella gara di andata, quando il portoghese aveva indicato il numero 3, a rappresentazione del triplete raggiunto con l’Inter.

Quella di ieri è stata la vendetta definitiva di Mourinho, che, come spesso accade quando c’è di mezzo il tecnico di Setubal, ha scatenato diverse polemiche.

Sconcerti difende Mourinho

Ebbene dalla parte di Mourinho si è schierato il noto opinionista calcistico Mario Sconcerti, che nella giornata di oggi è stato intervistato ai microfoni di Radio Montecarlo. In questa circostanza il giornalista ha difeso il tecnico dello United con queste parole.

“Io mi sento di schierarmi dalla parte di Mourinho. Sono d’accordo con lui. Non ha fatto chissà cosa. Se lo insulti lui ti risponde. Fa parte della partita e del calcio. Non dobbiamo fare troppo i gesuiti. E’ un gesto che ci sta”.