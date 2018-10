Sconcerti: “L’Inter non ha grande qualità di gioco. La sua forza è un’altra”

Mario Sconcerti dice la sua sull’Inter

“Un anno fa all’8^ giornata il Napoli era a +5 dalla Juve ed è finita come sappiamo. Non c’è dubbio che la Juve sia molto forte, ma molto; e se continua così non è fermabile. Ma Ancelotti sta facendo un lavoro egregio, questo è fuori di dubbio. La vera sorpresa è l’Inter a -8 dalla Juventus”. Lo dice Mario Sconcerti, intervistato da calciomercato.com.

Spiegaci perché.

“Perché pur avendo vinto quattro partite di fila, e non senza fatica, la distanza è la stessa di venti giorni fa: 8 punti. All’inizio l’Inter ha perso troppi punti in poco tempo, questo è il problema”.

A Ferrara l’Inter ha vinto da Inter. Con un gol – il 6° sui 12 complessivi – negli ultimi 15 minuti. Che ne pensi?

“L’Inter non è una squadra di grande qualità di gioco e non lo sarà nemmeno a breve. O è troppo lenta o quando va veloce diventa disordinata. La sua forza è che ha molti giocatori decisivi, da Perisic a Politano, da Icardi a Lautaro, da Keita a Nainggolan, e vince le partite di default, ma è una forza che vale contro avversari di un certo tipo. Nel derby vedremo se questo farà ancora la differenza”.